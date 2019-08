München (dpa) - Bei der geplanten Übernahme des Beleuchtungsherstellers Osram gibt es neue Turbulenzen: Die Osram-Aktie rutschte am Donnerstag an der Frankfurter Börse ab und verlor am Vormittag über sieben Prozent ihres Werts, am Vormittag notierte das Papier nur noch bei etwas über 31 Euro. Am Vorabend hatte der größte Osram-Aktionär AGI - das ist die Kapitalanlagegesellschaft der Allianz - das Übernahmeangebot der zwei US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle abgelehnt. Sie wollten sich zur AGI-Absage nicht äußern.