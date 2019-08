Kölleda (dpa/th) - Der Thüringer Anbieter von Kommunikations- und Sicherheitstechnik Funkwerk hat sich wirtschaftlich erholt. In der ersten Jahreshälfte stieg der Umsatz des börsennotierten Unternehmens um fast ein Fünftel auf 40,9 Millionen Euro, wie der Vorstand am Montag am Hauptsitz in Kölleda (Kreis Sömmerda) mitteilte. Das Betriebsergebnis (Ebit) legte noch stärker zu und erreichte 5,4 Millionen Euro.