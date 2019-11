Jena (dpa/th) - Eine neue Anlage zur Produktion spezieller Glasfasern ist am Freitag in Jena in Betrieb gegangen. Dazu wurden 30 Meter hohe Ziehtürme errichtet und sollen mittelfristig 40 neue Arbeitsplätze entstehen, teilte das Unternehmen j-fiber mit. Es beschäftigt am Standort Jena bereits rund 200 Menschen. Die neue Anlage wurde im Rahmen einer Kooperation mit der chinesischen Hengtong Gruppe errichtet, ein Anbieter von Kabel- und Systemlösungen für die Telekommunikations- und Energiebranche. Dazu wurde den Angaben nach "eine niedrige zweistellige Millionen-Euro-Summe" investiert.

Mit der Produktionsanlage werde auf den steigenden Bedarf an optischen Fasern für den Breitbandausbau in Europa reagiert, hieß es. In der neuen Anlage werden sogenannte Singlemode-Fasern hergestellt. "Glasfaser ist die Basis für Internetzugänge mit höchster Übertragungsgeschwindigkeit und damit essenziell für die fortschreitende Digitalisierung unserer Gesellschaft", konstatierte Wirtschaftsstaatssekretärin Valentina Kerst.