Hannover (dpa/lni) - Das ultraschnelle 5G-Datennetz soll viele Prozesse in der Industrie radikal beschleunigen - bei der Umsetzung dürfen Politik und Behörden aus Sicht der Wirtschaft aber nicht das Tempo schleifen lassen. Es sei unwahrscheinlich, dass die entsprechenden Frequenzen rasch freigegeben werden, kritisierte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). In Hannover startete am Dienstag die Fachmesse "5G CMM Expo", auf der Besucher einen Einblick in die technischen Möglichkeiten bekommen.

Anders als bei der allgemeinen 5G-Abdeckung werden die Frequenzen für firmeninterne 5G-Netze nicht versteigert, sondern gegen Gebühren von der Bundesnetzagentur vergeben. Es zeichne sich ab, dass sich deren Höhe verglichen mit den ursprünglichen Plänen verfünffachen könnte, hieß es aus dem VDMA. Der Vergabe dürfte sich auch deshalb verzögern.

"In Zeiten des digitalen Wandels braucht Deutschland eine "echtzeitfähige" Politik", meinte der Vize-Hauptgeschäftsführer des Verbands, Hartmut Rauen. Dabei zeigten sich viele Unternehmen offen, in die 5G-Technologie zu investieren - etwa durch den Aufbau sogenannter Campusnetze auf dem eigenen Werksgelände. In einer verbandsinternen Umfrage hätten 69 Prozent der Maschinen- und Anlagenbauer erklärt, auf 5G-fähige Produkte zu setzen. 35 Prozent der Befragten planen, ein "Campusnetz" einzuführen.

Auf der Messe werden unter anderem mobile Maschinen gezeigt, die in der Produktion eingesetzt werden. Auch erste 5G-fähige Endgeräte lassen sich testen. Zudem geht es an den drei Messetagen um Logistik, autonomes Fliegen und Datensicherheit. Zum Konferenzteil werden rund 100 Redner erwartet - darunter auch Manager des Chip-Riesen Qualcomm, des Airbus-Konzerns oder der Deutschen Telekom. Die Messe richtet sich schwerpunktmäßig an industrielle Anwender von 5G.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) - auch zuständig für Digitalisierung - verlangte vom Bund eine schnelle "Campusnetz"-Vergabe: "Wir haben keine Zeit zu verlieren." Das Land werde Unterstützung beim Aufbau lokaler Netze anbieten.