Erlangen (dpa) - Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens Healthineers AG. Das gab das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen bekannt. Thomas löst damit Michael Sen an der Spitze des Aufsichtsrates des Medizingeräteherstellers ab.

Sen ist derzeit Chef der Siemens Operating Company Gas and Power, die als Siemens Energy AG im September 2020 an die Börse gehen soll. Die ehemalige Siemens-Medizintechniksparte Siemens Healthineers war den Weg an die Börse bereits vor zwei Jahren gegangen. Die Siemens AG ist jedoch mit 85 Prozent der Aktien Mehrheitseigner.