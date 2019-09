Artikel per E-Mail versenden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts der Turbulenzen an der Spitze von Thyssenkrupp hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den Erhalt des Traditionskonzerns gefordert. "Es muss alles getan werden, dass es nicht zu einer Zerschlagung kommt und dass das Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt", sagte Laschet am Donnerstag in Düsseldorf. Für den Erhalt von Thyssenkrupp seien aber Strukturreformen notwendig.

Am Dienstagabend war bekannt geworden, dass Thyssenkrupp-Vorstandschef Guido Kerkhoff nach dem Willen maßgeblicher Aufsichtsräte nach etwas mehr als einem Jahr schon wieder gehen soll. Aufsichtsratschefin Martina Merz solle für maximal zwölf Monate das Amt der Vorstandschefin übernehmen. Thyssenkrupp steckt seit langem in der Krise. Zuletzt hatte der schlingernde Konzern die prestigeträchtige Mitgliedschaft im Dax eingebüßt.