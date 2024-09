Von Tobias Bug, Claus Hulverscheidt, Stittgart/Berlin

Ein Lautsprecher war Peter Leibinger bisher wahrlich nicht, im Gegenteil: Wenn es ein Mitglied der schwäbischen Unternehmerfamilie gibt, das mit markigen Sprüchen auffiel, dann war es seine Schwester Nicola Leibinger-Kammüller. Die Ampelparteien, so sagte sie etwa vergangenes Jahr der Süddeutschen Zeitung, erinnerten sie an „drei Ertrinkende in der Mitte eines Ozeans“. Bruder Peter hingegen hielt sich mit Regierungsschelte bislang zurück, er engagierte sich lieber im Hintergrund: in Gremien des Bundesbildungsministeriums, der Hochschule HMDK Stuttgart und im Arbeitskreis evangelischer Unternehmer.