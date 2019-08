Industrie in Rheinland-Pfalz macht weniger Umsatz

Bad Ems (dpa/lrs) - Die Industriebetriebe in Rheinland-Pfalz haben im ersten Halbjahr 2019 ein Umsatzminus eingefahren. Sie erwirtschafteten rund 47,5 Milliarden Euro und damit 6,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mit. Demnach brachen die inländischen Erlöse um 4,5 Prozent ein, die Auslandsumsätze um 7,7 Prozent.