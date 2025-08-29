Seit diesem Mittwoch gelten die Rekord-Strafzölle, die US-Präsident Donald Trump gegen Indien verhängt hat. 50 Prozent werden seitdem auf Waren-Exporte in die USA fällig. Doch vom Freitag aus betrachtet kann man sagen, dass auch am Donnerstag wieder die Sonne aufging, über Mumbai, Delhi, Kolkata und Chennai. Der indische Premierminister Narendra Modi reiste nach Tokio, um in Japan für seine „Make in India“-Kampagne zu werben. Man kann das als Reaktion auf die neuen Handelshemmnisse werten, auch wenn Modi die Zollpolitik von Donald Trump bisher nie öffentlich angesprochen hat. Indien will sich – so scheint es – den anderen großen Volkswirtschaften der Welt weiter annähern.
- US-Präsident Trump verhängt 50 Prozent Strafzölle auf indische Waren, weil Indien russisches Öl und Waffen kauft.
- Premierminister Modi reist nach Japan und China, um neue Handelspartnerschaften zu stärken und Investitionen zu werben.
- Die Strafzölle könnten Indiens Exporte um 37 Milliarden Dollar reduzieren, besonders die Textilindustrie mit 2 Millionen gefährdeten Arbeitsplätzen.
Mit einem 50-Prozent-Zollsatz straft US-Präsident Donald Trump Delhi ab, eigentlich ein Verbündeter Washingtons in Asien. Und was macht Premierminister Narendra Modi? Er wendet sich nach Osten.
Von David Pfeifer, Bangkok
SCO-Gipfel in China:Ein Tanz von Elefant und Drache
US-Präsident Trump umgeht die internationalen Institutionen und bedroht einzelne Länder mit Zöllen. Indien und China rücken zusammen und zeigen, wie eine neue Weltordnung unter Pekings Führung aussehen könnte.
