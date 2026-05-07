Zum Hauptinhalt springen

Rikschaläufer in IndienMit vollem Einsatz bei jedem Wetter

Lesezeit: 2 Min.

A hand-rickshaw puller ferrying a passenger wades through a waterlogged street after it rained in Kolkata on July 29, 2021. (Photo by DIBYANGSHU SARKAR / AFP)
A hand-rickshaw puller ferrying a passenger wades through a waterlogged street after it rained in Kolkata on July 29, 2021. (Photo by DIBYANGSHU SARKAR / AFP) DIBYANGSHU SARKAR/AFP

Kolkata ist die letzte Stadt der Welt, in der noch handgezogene Rikschas den öffentlichen Nahverkehr ergänzen. Aber vieles deutet darauf hin, dass die Steinzeit der Mobilität bald auch dort endet.

Von Thomas Hahn, Kolkata

Parikshan Paswan kann nicht klagen über die Unmenschlichkeit des Rikschaziehens. Er lebt ja davon. Seit „über 50 Jahren“ ist er Rikschaläufer in Kolkata, der indischen Kulturmetropole. Paswan steht an seine Rikscha gelehnt im Altstadtviertel Chandni Chowk und erzählt in knappen Sätzen. Er ist mit der Tätigkeit alt geworden, 70 ungefähr, genau weiß er es nicht. Er will die Arbeit nicht schönreden: „Die Beine tun beim Ziehen weh.“ Je schwerer der Kunde, desto größer sei die Anstrengung. Trotzdem findet er es gut, dass Kolkata als letzte Großstadt der Welt allen Bedenken standhält und die Rikschas zulässt. „Was soll ich denn sonst machen?“, fragt er.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite