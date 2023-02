Der Adani-Konzern hat in drei Wochen 120 Milliarden Dollar an Wert verloren, der Chef wird schon "König des Betrugs" genannt. Trotzdem steigt die Adani-Aktie schon wieder. Wie ist das möglich?

Von David Pfeifer, Bangkok

Sich 120 Milliarden US-Dollar vorzustellen, das ist so, als wolle man die Ausdehnung des Universums erfassen. Es entspricht in etwa dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt von Kuwait oder der Slowakei. Wer es bildlicher mag: Dafür bekäme man eine Million Porsche 911. So viel an Wert hat die indische Adani-Gruppe innerhalb von drei Wochen verloren, nachdem der US-Shortseller Hindenburg Research am 24. Januar einen Bericht veröffentlicht hat. Der Titel: "Adani Group: wie der drittreichste Mann der Welt den größten Betrug der Wirtschaftsgeschichte durchziehen konnte." Seitdem ist nicht nur die indische Wirtschaft in Aufruhr, auch im indischen Parlament vergeht kein Tag ohne Kontroverse. Wird Adani das indische Wirecard?