Es klang fast schon zurückhaltend, was Pia Aksoy an diesem Montag nach ihrem Karlsruher Sieg in die Mikrofone sagte. Das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) sei ein „Teilerfolg“, nunmehr sei die Waffengleichheit mit dem Pharmaunternehmen Astra Zeneca hergestellt, sagte die Zahnärztin, die seit einer Covid-Impfung auf dem rechten Ohr taub ist. Sie hoffe auf Transparenz und Gerechtigkeit. Ihr Anwalt Volker Loeschner wurde deutlicher. „Bahnbrechend“ sei das Urteil – ein „Riesensieg“.