Deutschlands größtes Immobilienportal verliert einen Prozess vor dem Landgericht Berlin. Das Urteil dürfte für viele Menschen interessant sein: Es geht um den Schufa-Bonitätscheck.

Von Nils Heck

In allen größeren Ballungsräumen fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Wenn also mal eine vielleicht sogar bezahlbare Wohnung frei wird, hätten die gerne viele Menschen und würden vieles tun, um ihre Chancen zu steigern. Das weiß auch das Marketingteam bei Immoscout24. Auf der Webseite Immobilienscout24.de skizzierte der Marktführer das Problem eindringlich: Besonders in großen Städten sei eine Besichtigung oft wie ein Bewerbungsgespräch, zu dem die Menschen alle wichtigen Unterlagen in einer Mappe mitbringen sollten. Was hineingehört? „Die Schufa-Auskunft ist dabei ein wichtiger Bestandteil dieser Bewerbungsmappe“, schrieb das Portal an einer Stelle. An einer anderen wiederum hieß es: „Immer häufiger verlangen Vermieter schon bei der Besichtigung einen Schufa-Bonitätscheck.“