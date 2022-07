Die Zinsen auf Immobilienkredite sind rasant gestiegen, mit etwas Verzug fallen nun vielleicht die Preise für Häuser und Wohnungen. Was das bedeutet.

Von Stephan Radomsky

Dass irgendetwas wirklich weniger kosten soll, kommt momentan einer kleinen Sensation gleich. Energie, Lebensmittel, sogar Mietautos sind ziemlich teuer geworden. Ausgerechnet Häuser und Eigentumswohnungen aber könnten demnächst billiger werden - nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem die Preise nur eine Richtung kannten: steil nach oben, zuletzt um zehn Prozent und mehr pro Jahr, und zwar im bundesweiten Schnitt. In und um die größten Städte lag das Plus teilweise noch deutlich höher. Inzwischen aber mehren sich die Zeichen, dass sich der Trend umkehren könnte.