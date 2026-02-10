Heute schon über die Inflation geärgert? Viele Deutsche tun dies bekanntlich gern beim Dönerkauf. Das hat vielleicht auch etwas mit der Verträglichkeit zu tun: So teuer das Fleisch im Brot auch geworden sein mag, hin und wieder leisten können es sich die meisten dann doch. Schwerer hat es, wer heutzutage ein Haus kaufen will. Wenn hier die Preise um wenige Prozente steigen, bedeutet das gleich viele Tausend Euro Aufpreis. Da gäbe es dann eine ganze Reihe Döner für.
WohnenSo stark sind die Immobilienpreise 2025 gestiegen
Lesezeit: 3 Min.
Grafiken zeigen, wo in Deutschland Häuser und Eigentumswohnungen am teuersten geworden sind. Was bedeutet das für interessierte Käufer? Und welche Auswirkungen hat es auf Mieter?
Wohnen:Zehn Probleme, die München zum teuersten Mietmarkt Deutschlands machen
Nirgends müssen die Menschen mehr fürs Wohnen bezahlen. Wie kommt es dazu? Eine Ursachenforschung.
Lesen Sie mehr zum Thema