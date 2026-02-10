Heute schon über die Inflation geärgert? Viele Deutsche tun dies bekanntlich gern beim Dönerkauf. Das hat vielleicht auch etwas mit der Verträglichkeit zu tun: So teuer das Fleisch im Brot auch geworden sein mag, hin und wieder leisten können es sich die meisten dann doch. Schwerer hat es, wer heutzutage ein Haus kaufen will. Wenn hier die Preise um wenige Prozente steigen, bedeutet das gleich viele Tausend Euro Aufpreis. Da gäbe es dann eine ganze Reihe Döner für.