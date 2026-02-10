Zum Hauptinhalt springen

WohnenSo stark sind die Immobilienpreise 2025 gestiegen

Lesezeit: 3 Min.

Immobilienpreise sind 2025 wieder gestiegen – das hat auch damit zu tun, dass es wenig Neubau gibt.
Immobilienpreise sind 2025 wieder gestiegen – das hat auch damit zu tun, dass es wenig Neubau gibt. (Foto: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance/dpa)

Grafiken zeigen, wo in Deutschland Häuser und Eigentumswohnungen am teuersten geworden sind. Was bedeutet das für interessierte Käufer? Und welche Auswirkungen hat es auf Mieter?

Von Joscha F. Westerkamp

Heute schon über die Inflation geärgert? Viele Deutsche tun dies bekanntlich gern beim Dönerkauf. Das hat vielleicht auch etwas mit der Verträglichkeit zu tun: So teuer das Fleisch im Brot auch geworden sein mag, hin und wieder leisten können es sich die meisten dann doch. Schwerer hat es, wer heutzutage ein Haus kaufen will. Wenn hier die Preise um wenige Prozente steigen, bedeutet das gleich viele Tausend Euro Aufpreis. Da gäbe es dann eine ganze Reihe Döner für.

