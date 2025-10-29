Die Europäische Zentralbank wird den Leitzins bei ihrer Ratssitzung am Donnerstag wohl nicht anrühren. Frischen Kredit bei der Notenbank dürften Finanzinstitute dann weiter für einen Zins von 2,0 Prozent erhalten. Die Währungshüter können es sich leisten abzuwarten, die Inflation liegt mit 2,2 Prozent auf einem verträglichen Niveau, seit Dezember 2024 hatte die EZB daher die Geldpolitik gelockert und den Leitzins von 3,0 auf 2,0 Prozent abgesenkt. Es mag überraschen, dass in diesem Zeitraum die Zinsen für Baufinanzierungen um 20 Prozent auf aktuell 3,63 Prozent gestiegen sind, so Berechnungen des Datenanalysehauses Barkow Consulting. Die Zahlen beziehen sich auf das Neugeschäft mit zehnjähriger Zinsbindung. Bereits zu Beginn des Jahres habe vor allem die Unsicherheit über die Preiswirkungen der Trump-Zölle für Auftrieb bei den Zinsen gesorgt, so Geschäftsführer Peter Barkow. Im März 2025 sei es mit einem Plus von 33 Basispunkten sogar zum stärksten wöchentlichen Anstieg seit der Finanzkrise gekommen.