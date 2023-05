Von Felicitas Wilke

Mathias Breitkopf ist dabei, wenn sich Träume erfüllen. Und er ist dabei, wenn sie platzen. "Ich bekomme in meinem Job die ganze Bandbreite an menschlichen Gefühlen mit", sagt Breitkopf. Besser geworden ist die Gemütslage zuletzt nicht. Breitkopf leitet das Privatkundengeschäft der Interhyp, die seit knapp 25 Jahre für ihre Kundschaft die Konditionen von Banken für eine Baufinanzierung vergleicht. Zwar lasse niemand seinen Frust an ihm raus, wenn es mit der Immobilienfinanzierung nicht klappt. Doch die Enttäuschung in den Gesichtern von Menschen zu sehen, denen klar wird, dass ein eigenes Haus für sie gerade unbezahlbar ist, das sei nie schön, sagt er.