Von Felicitas Wilke

Wie es sich für eine Maklerin gehört, gerät Anke Köhler ins Schwärmen. Ihr derzeitiges Lieblingsobjekt im Portfolio? "Eine wunderschöne Finca bei Manacor", erzählt sie, "mitten in der Natur und mit Meerblick." Gleich drei separate Wohneinheiten gehören zum Anwesen im Osten von Mallorca, darunter ein Gästehaus. Im Garten ein Pool, auf dem Dach eine Photvoltaikanlange. "Und vor allem", sagt Köhler, "eine Ost-Süd-West-Ausrichtung." Für 1,49 Millionen Euro gibt es den ganzen Tag Sonne satt. Anke Köhler hat allen Grund optimistisch zu sein, die Finca zu diesem Preis an den Mann oder an die Frau zu bringen.