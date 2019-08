Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Landesregierung stellt ihre Immobilienstrategie auf den Prüfstand. Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) kündigte am Mittwoch in Wiesbaden eine Prüfung an, ob Mietverträge für Liegenschaften auslaufen oder möglicherweise Immobilien zurückgekauft werden.