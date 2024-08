Häuser und Wohnungen sind zuletzt wieder etwas teurer geworden, in den Großstädten wie auf dem Land. Für Käufer ist es trotzdem eine Chance.

Von Stephan Radomsky

Die Zeit der fallenden Immobilienpreise, sie scheint zumindest vorerst vorbei – in den Großstädten wie auf dem Land. Das zeigen aktuelle Daten des Verbands der Pfandbriefbanken (VDP), die der SZ vorab vorlagen. Demnach verteuerte sich Wohnraum im zweiten Quartal im Schnitt um 0,5 Prozent, bei Gewerbeimmobilien lag das Plus bei durchschnittlich 0,4 Prozent. Lediglich auf dem teuersten Wohnungsmarkt München sowie in Düsseldorf und Stuttgart sanken die Preise noch einmal leicht.