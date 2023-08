Neubaugebiet in Esslingen: Die Häuser hier sind hier vielleicht nicht ganz so teuer geworden wie im nahen Stuttgart - dafür sind die Preise zuletzt auch weniger stark gefallen.

Von Stephan Radomsky

Der Boom am Immobilienmarkt dauerte Jahre, ziemlich kurz wird dagegen offenbar die Phase sinkender Preise. Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser werden kaum noch billiger, das zeigen aktuelle Daten des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP), die der SZ vorliegen - und das nicht nur in den Ballungsräumen, sondern auch in kleineren Städten und ländlichen Gegenden. Nach mehr als einem Jahrzehnt immer weiter steigender Preise scheint die Gegenbewegung damit nach nur etwa einem Jahr bereits wieder zu enden - und damit wohl die Hoffnung vieler Kaufinteressenten, die höheren Zinsen durch einen günstigen Kauf auffangen zu können.