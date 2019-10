Mainz/München (dpa/lrs)) - Bei der Erschließung von Flächen für die Ansiedlung von Unternehmen will das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium neue Wege gehen. Bisher habe das Bundesland auf die Konversion ehemaliger militärischer Flächen setzen können, teilte Staatssekretärin Daniela Schmitt (FDP) am Montag zum Auftakt der Münchner Immobilienmesse Expo Real mit. Künftig müsse auch verstärkt "die Revitalisierung von leerstehenden Firmengebäuden, Brachen oder rückgebauter Industrieflächen im innerstädtischen oder stadtnahen Bereich" in den Blick genommen werden.

Neue Wege soll ein Gutachten aufzeigen, das das Wirtschaftsministerium und das für die Kommunen zuständige Innenministerium in Auftrag gegeben haben. Die für Ende 2020 erwarteten ersten Ergebnisse sollen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums für die Entwicklung einer Landesstrategie genutzt werden.

Auf der Immobilienmesse zeigen bis Mittwoch mehr als 2100 Aussteller ihre Angebote. Der Gemeinschaftsstand von Rheinland-Pfalz legt den Schwerpunkt in diesem Jahr auf die Westpfalz. Die Expo Real gilt als wichtigstes Branchentreffen in Europa.