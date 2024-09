Familie Fröhlich ist sich sicher, ihr Traumhaus gefunden zu haben. Als das Förderprogramm "Jung kauft alt" kommt, wird ihnen klar: Die meinen uns. Was also kann noch schiefgehen? Eine ganze Menge.

Von Jonas Junack

Der Ort, an dem sich die Fröhlichs ihre Zukunft ausgemalt hatten, liegt im Westen von Pforzheim. Auf einem Foto erkennt man: ein eierschalenfarbenes Reihenhaus, Jahrgang 1954, zweistöckig, mit Balkon in der oberen Etage. Ganz am Ende der Straße stehe es, sagt Anton Fröhlich, mit einem kleinen Stück Wiese als Vorgarten und ein paar Büschen darauf. Inmitten einer „superschönen und grünen Siedlung am Waldrand“. Ein bisschen wehmütig klingt er dabei.