Wohnen muss jeder, und die meisten wünschen sich ein Eigenheim. Eine neue Auswertung zeigt nun, wo in Deutschland das für Familien noch einigermaßen erschwinglich ist – und wo nicht.

Von Stephan Radomsky

Ein Häuschen mit Garten, das wär’s. Für viele Menschen aber bleibt der Traum vom Eigenheim genau das: ein Traum. Unerreichbar, unbezahlbar, unrealistisch. Vor allem dann, wenn sie in den großen Städten oder den Speckgürteln drum herum leben. Abseits der Zentren aber, vor allem in der Mitte Deutschlands, geht noch was. Hier kann sich eine Familie durchaus noch das eigene Häuschen leisten, ohne sich finanziell hoffnungslos zu übernehmen. Das zeigt eine Auswertung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) auf Basis von Daten des Kreditvermittlers Interhyp.