Hier lässt es sich wohnen: Altbau am Landwehrkanal in Berlin.

Von Felicitas Wilke

Schnäppchen auf dem Immobilienmarkt gesucht? Da könnten Interessentinnen und Interessenten dieser Tage in Hamburg fündig werden. In der Stadt an der Elbe sinken die Preise für Eigentumswohnungen noch. Im Vergleich zum ersten Vierteljahr kosteten sie dort im zweiten Quartal im Schnitt 3,9 Prozent weniger. Doch der Eindruck aus dem Norden trügt. Im Rest des Landes deutet sich bei den Immobilienpreisen nämlich schon an, dass die Wende nach unten zu Ende geht.