Halle (dpa/sa) - Der Immobilieninvestor Norsk Deutschland AG will 75 Millionen für Wohnungen und Büros in Halle ausgeben. Am alten "Thüringer Bahnhof" in der Nähe des Hauptbahnhofs in Halle habe das Unternehmen ein 11 800 Quadratmeter großes Gelände erworben, teilte die Aktiengesellschaft am Dienstag mit. Dort sollen gemeinsam mit dem Architekten Max Dudler die Gebäude gestaltet und mit einem Park umgeben werden. Es ist bereits das zweite Projekt des Unternehmens in Halle. An der Saale im Zentrum der Stadt sollen 140 Wohnungen sowie Geschäfte entstehen. Insgesamt sollen mehr als 100 Millionen investiert werden.