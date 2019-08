"Das Land kann kleinen Kommunen auch fachliche Hilfe geben", sagte Al-Wazir in Frankfurt. Manche hätten geringe Verwaltungskapazitäten. Es gehe aber auch darum, Bürgermeister davon zu überzeugen, dass sich der Zustrom von Bewohnern lohne. Teils gebe es Vorbehalte, da neue Bürger zunächst bei der Infrastruktur Geld kosteten.

Um die Wohnungsnot in Hessens größter Stadt zu lindern, hatte Al-Wazir im Sommer seine Idee vom Frankfurter Bogen vorgestellt. Er sieht im Radius von maximal 30 Zug-Minuten um den Frankfurter Hauptbahnhof Potenzial für bis zu 200 000 Wohnungen. Konkret solle der Bogen von Friedberg bis Egelsbach sowie von Rüsselsheim bis Hanau reichen. Dabei sollen vor allem Wohnungen nahe Bahnlinien entstehen.

"Die Akzeptanz für neues Bauland ist oft gering", sagte Al-Wazir am Dienstag. Zugleich habe es nicht genug Willen für ein überregionales Zusammenwirken in der Politik gegeben. Wenn die Mieten in deutschen Ballungsräumen aber so kletterten wie in etwa Großbritannien, werde das die Bevölkerung nicht akzeptieren. "Das ergibt auch wirtschaftliche Probleme, da teures Wohnen Fachkräfte abschreckt."

Die schwarz-grüne Landesregierung hat mehrere Initiativen für bezahlbaren Wohnraum ergriffen: Dazu zählt die Verlängerungen der Mietpreisbremse und die Zusage, bis 2024 rund 2,2 Milliarden Euro in geförderte Wohnungen zu investieren. Bei der Grunderwerbssteuer, die beim Kauf von Immobilien anfällt, hat sich die Landesregierung hingen nur darauf festgelegt, den Satz in dieser Periode nicht zu erhöhen.