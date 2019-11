Erfurt (dpa/th) - Die Kaufpreise für Wohnungen oder Einfamilienhäuser in den größeren Städten Thüringens sind nach Angaben von Immobilienmaklern im laufenden Jahr relativ konstant geblieben. Dafür habe es in den vergangenen Monaten in kleineren Städten wie Sömmerda oder Ilmenau Preisanstiege von bis zu 10 oder 15 Prozent gegeben, sagte der Thüringer Vertreter im Immobilienverband Deutschlands (IVD), Jörg Wanke, am Mittwoch in Erfurt. Dort traf sich die Branche zum Thüringer Immobilientag.

Gleichzeitig warnte Wanke vor dem Entstehen einer Immobilienblase in den ländlichen Regionen Thüringens. Wie auch in anderen ostdeutschen Regionen gebe es dort bereits einen hohen Leerstand bei Wohnungen, während gleichzeitig aufgrund der vergleichsweise niedrigen Grundstückskosten viele neue Wohnungen oder Einfamilienhäuser gebaut würden. Wenn es in diesen Regionen nicht gelinge, die Menschen etwa durch einen Ausbau der Infrastruktur zu halten, rutschten die Preise ab und der Leerstand steige weiter, so Wankes Prognose.

Im IVD sind etwa 450 Makler und Hausverwalter aus Thüringen organisiert. Bundesweit hat der Verband etwa 6000 Mitglieder.