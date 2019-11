Erfurt (dpa/th) - Der Immobilienverband IVD will auf seinem Verbandstag heute (11.00 Uhr) in Erfurt über die Entwicklung bei Mieten sowie Preisen für Eigentumswohnungen und Häuser informieren. Vor allem die Städte Jena, Erfurt und Weimar gelten als teuer für Mieter und Käufer. Dort sind die Preise in den vergangenen Jahre gestiegen, weil das Angebot knapp ist. Anders sieht es in einigen ländlichen Regionen in Thüringen aus.

Die Zahl der Immobilienbesitzer in Thüringen hat sich nach Zahlen des Statistischen Landesamtes erhöht. Etwa 572 000 Privathaushalte nennen ein Gebäude oder Grundstück ihr Eigen. Das sei ein Plus von 4 Prozent innerhalb von fünf Jahren.