Hamburg (dpa) - Bei TAG Immobilien laufen die Geschäfte dank weiter steigender Mieten aufgrund der Wohnungsnot in Ballungszentren weiter rund. Der Gewinn aus Vermietungen stieg im ersten Halbjahr auf knapp 128 Millionen Euro. Das waren rund vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die im MDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Das Unternehmen vermietet unter anderem auch in Thüringen und Sachsen zahlreiche Wohnungen, etwa in Erfurt, Jena, Leipzig und Dresden.