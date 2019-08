Magdeburg/Berlin (dpa/sa) - Liegenschaften aus dem Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) in Sachsen-Anhalt sind im ersten Halbjahr 2019 hauptsächlich an private Investoren verkauft worden. Von insgesamt 102 im Land veräußerten Gebäuden und Grundstücken aus dem Bima-Bestand gingen 94 an Privatpersonen oder eine private Gesellschaft. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Caren Lay hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Lediglich in acht Fällen seien Liegenschaften an Kommunen oder von diesen getragene Gesellschaften abgegeben worden.