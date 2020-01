Berlin (dpa/bb) - Für die geplante Bebauung des Dragoner-Areals in Berlin-Kreuzberg gibt es nähere Überlegungen. So könnte dort ein 16-geschossiges Hochhaus entstehen. Darin und in weiteren Gebäuden sind 500 Wohnungen vorgesehen. Es soll auch Platz für Gewerbe und Verwaltung im sogenannten Rathausblock geben. Das sieht der Architektenentwurf vor, den eine Jury nach Angaben der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte am Mittwochabend als Grundlage für den Bebauungsplan auswählte.

Das knapp fünf Hektar große Dragoner-Areal in bester Lage gehört zu den größten innerstädtischen Entwicklungsgebieten Berlins. Der Name leitet sich von der früheren militärischen Nutzung ab. Von Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkriegs waren dort Dragoner-Regimenter stationiert, also berittene Soldaten.

Heute befinden sich auf dem Gelände Firmen, ein Biomarkt, Gastronomie- und Handwerksbetriebe. Eigenständig erhalten bleiben sollen denkmalgeschützte Gebäude wie Reithallen und Remisen auf dem früheren Kasernengelände, so will es der ausgewählte Entwurf der Planungsgemeinschaft SMAQ Architektur und Stadt, Berlin mit Man Made Land, Berlin und Barbara Schindler.