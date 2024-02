Der Rohbau eines Bürogebäudes am Flughafen Leipzig. In den USA und Europa fallen die Preise für Gewerbeimmobilien.

Kommentar von Meike Schreiber, Frankfurt

Wer in einem Büro arbeitet, der weiß: Seit Corona haben sich die Dinge geändert. Wer geht denn heutzutage noch fünf Tage "von nine to five" ins Büro? Längst ist klar: Der Trend zum Home-Office wird Corona dauerhaft überstehen - ungeachtet des Versuchs vieler Unternehmen, die Mitarbeiter wieder ins Büro zu locken.