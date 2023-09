Am Abgrund in bester Lage

Eigentlich gibt es eine riesige Nachfrage nach neuen Wohnungen, doch die wird auf absehbare Zeit nicht gestillt werden. Warum die Baubranche so tief in der Krise steckt.

Von Stephan Radomsky

Wer nach einem Bild sucht für die Stimmung, die gerade am Bau herrscht, der müsste in die Alramstraße in München gehen. Dort, nur einen kleinen Fußmarsch von Stadtzentrum oder Theresienwiese entfernt, klafft es: das sogenannte "Sendlinger Loch", ein 15 Meter tiefer Abgrund in bester Lage, der ständig mit Grundwasser vollzulaufen droht. Längst sollte hier ein Block mit Luxus-Apartments stehen, seit Jahren aber gibt es statt Wohnraum nur einen Hohlraum.