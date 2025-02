Von Björn Finke, Köln

Deutschlands größte Möbelmesse lockte vor Covid 150 000 Besucher an. Die Branchenschau IMM, die stets im Januar in Köln stattfand, gab dabei immer auch Hinweise auf die Stimmung im Land. In schwierigen Zeiten dominierten in den Hallen runde Formen und dunkle Farben, die Verbraucher wollten es dann gemütlich haben und verpönten scharfe Kanten. Doch für die Möbelindustrie ist die Lage alles andere als gemütlich. Deshalb teilte die Gesellschaft Koelnmesse schon im Herbst mit, dass die IMM 2025 nicht stattfinden werde – das Interesse der krisengeplagten Aussteller sei zu gering. Dafür präsentierte die Messegesellschaft der Öffentlichkeit nun ein neues Konzept.