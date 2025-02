Der italienische Röster Andrea Illy über die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels, skrupellose Spekulanten und die immer größere Not der kleinen Bauern.

Interview von Thomas Fromm, München

Mit Kaffee kennt sich der Espresso-König aus: Andrea Illy, von Haus aus Chemiker, führt das traditionsreiche Unternehmen Illycaffè aus dem norditalienischen Triest in dritter Generation. Allerdings verändert sich das Geschäft gerade dramatisch. Da ist der Klimawandel, der Anbauflächen nicht mehr kultivierbar macht. Da sind die Hedgefonds und Spekulanten aus dem Hochfrequenzhandel, die die Preise immer weiter in die Höhe und viele Kleinbauern damit in den Ruin treiben. Und da sind die grundsätzlichen Fragen nach dem Zustand der Welt. „Ich bin über die Zukunft der Demokratie besorgt“, sagt der 61-jährige Italiener. Ein sehr persönliches Gespräch über Kaffee, aber nicht nur.