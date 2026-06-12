Auf der Straße klebende Demonstranten, tarnfarbene Sitzsäcke gegen den Fachkräftemangel und Autofirmen, die nun mit Drohnen-Start-Ups zusammenarbeiten. Die Luft- und Raumfahrtmesse in Berlin wird zum Schauplatz der Zeitenwende.

Ein Hubschrauber ist eigentlich kein elegantes Wesen. Es ist eben ein Hubschrauber. Aber haben Sie schon einmal einen Hubschrauber gesehen, der sich rhythmisch zu Vivaldis Concerto No. 2 in G Minor aus den Vier Jahreszeiten in der Luft hin- und herbewegt? Hubschrauber fliegt nach links, die Solo-Violine spielt. Hubschrauber fliegt nach rechts, die Bratschen setzen ein. Hubschrauber beugt sich nach vorne, zieht dann eine Art Pirouette der Lüfte, unter Vivaldi mischt sich ein Techno-Beat. Der Leonardo AW249 sinkt zu Boden. Der imaginäre Vorhang fällt.