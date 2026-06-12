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Luftfahrtmesse ILAVivaldi trifft auf Kampfhubschrauber

Lesezeit: 5 Min.

Französische Soldaten schauen bei der Vorführung eines Leonardo AW249 Helikopters auf der ILA Berlin zu.
Französische Soldaten schauen bei der Vorführung eines Leonardo AW249 Helikopters auf der ILA Berlin zu. /Friedrich Bungert

Auf der Straße klebende Demonstranten, tarnfarbene Sitzsäcke gegen den Fachkräftemangel und Autofirmen, die nun mit Drohnen-Start-Ups zusammenarbeiten. Die Luft- und Raumfahrtmesse in Berlin wird zum Schauplatz der Zeitenwende.

Von Anna Lea Jakobs

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Ein Hubschrauber ist eigentlich kein elegantes Wesen. Es ist eben ein Hubschrauber. Aber haben Sie schon einmal einen Hubschrauber gesehen, der sich rhythmisch zu Vivaldis Concerto No. 2 in G Minor aus den Vier Jahreszeiten in der Luft hin- und herbewegt? Hubschrauber fliegt nach links, die Solo-Violine spielt. Hubschrauber fliegt nach rechts, die Bratschen setzen ein. Hubschrauber beugt sich nach vorne, zieht dann eine Art Pirouette der Lüfte, unter Vivaldi mischt sich ein Techno-Beat. Der Leonardo AW249 sinkt zu Boden. Der imaginäre Vorhang fällt.

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