4. Februar 2019, 19:14 Uhr Einrichtung Billy auf Zeit

Ikea bietet Möbel künftig auch zur Miete an. Ein guter Deal für eine Generation, die sich nicht festlegen will? Oder doch nur ein Verkaufstrick?

Von Angelika Slavik , Hamburg

So ein Billy kann ja ein verdammt treuer Begleiter sein. Es ist das unoriginellste Bücherregal der Welt, ohne Zweifel, aber es tut, was es soll, und braucht dabei nicht unnötig viel Platz - Eigenschaften, mit denen manch menschlicher Mitbewohner nicht auftrumpfen kann. Bald könnte aber auch die Liaison mit Billy eine zeitlich begrenzte Sache werden: Denn Billy-Produzent Ikea will seine Möbel künftig nicht nur zum Kauf anbieten, sondern auch zur Miete.

Noch in diesem Monat soll ein erster Test in ...