Von Alexander Hagelüken und Christina Kunkel

Die Erwartungen an das, was an diesem Montag in der Wolfsburger Arena passieren wird, sind hoch und niedrig zugleich. Dort treffen sich am Nachmittag die Vertreter der Arbeitnehmer und die Verhandler von VW zur vierten Tarifrunde. Annäherung oder Eskalation – so lauten die beiden Optionen aus Sicht von IG Metall und Betriebsrat. Mit einem fertigen Kompromiss, so ist es aus Konzernkreisen zu hören, rechnet kaum jemand. Zu weit auseinander liegen die Vorstellungen der beiden Verhandlungsparteien.