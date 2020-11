Tarifrunde:IG Metall will bis zu vier Prozent mehr Geld

Ein Teil davon soll in höhere Gehälter fließen, ein anderer Teil in einen Lohnausgleich für eine Vier-Tage-Woche, die Arbeitsplätze retten soll. Die Arbeitgeber hingegen fordern eine doppelte Nullrunde für die knapp vier Millionen Beschäftigten.

Von Alexander Hagelüken

Der IG-Metall-Vorstand will in der aktuellen Tarifrunde bis zu vier Prozent mehr Geld durchsetzen. Davon soll ein Teil in normale Lohnerhöhungen fließen, ein anderer Teil in einen Lohnausgleich, falls Betriebe die Arbeitszeit auf eine Vier-Tage-Woche kürzen, um Jobs zu erhalten. Angesichts der Corona-Krise und des Strukturwandels der Branche weg vom Verbrennungsmotor sei es in dieser Tarifrunde zentral, Arbeitsplätze zu sichern, so IG-Metall-Chef Jörg Hofmann.

Die Stellungnahme vom Montag ist eine Empfehlung des Vorstands an die regionalen Bezirke. Sie wird erst zur offiziellen Forderung für die Tarifrunde, wenn die Bezirke sie annehmen, was im Regelfall jedoch weitgehend geschieht. Am 26. November beschließt die Gewerkschaft endgültig.

Gewerkschaftschef Hofmann sagte, für den Weg aus der Corona-Krise seien stabile Einkommen nötig. Die Forderung nach bis zu vier Prozent mehr Geld lasse sich mit der Trendproduktivität in der Branche und mit der Zielinflationsrate der Europäischen Zentralbank begründen, die bei zwei Prozent liegt.

Die Vorstellungen der Gewerkschaft dürften auf energischen Widerstand der Arbeitgeber stoßen, die bisher fast jedwede Lohnerhöhung ablehnen. Der designierte Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf hatte am Wochenende wegen der Corona-Krise und dem Strukturwandel weg vom Verbrennungsmotor sowohl für 2020 als auch für 2021 eine Nullrunde gefordert. In gut laufenden Betrieben hält er höchstens Einmalzahlungen für denkbar. Wolf sprach sich auch dafür aus, die Arbeitskosten zu reduzieren, etwa indem Zuschläge für spätes Arbeiten gesenkt würden. Die Option einer Vier-Tage-Woche könne zwar manch einer Firma helfen, die Kosten dürften dadurch jedoch nicht steigen. "Einen generellen Lohnausgleich schließe ich aus", hatte Wolf der SZ gesagt.

Die IG Metall demonstriert ihren Wunsch nach einem Kompromiss, indem sie zunächst auf Streiks verzichtet. Sie hat die Tarifverträge so gekündigt, dass die Friedenspflicht erst am 1. März endet. Vor diesem Zeitpunkt sind auch keine Warnstreiks möglich. Daniel Friedrich, Bezirksleiter der norddeutschen IG Metall Küste, lässt aber durchblicken, dass die Gewerkschaft gegebenenfalls zu anderen Aktionen greifen wird. "Es gibt neuralgische Punkte, die man durch Nadelstiche treffen kann."

Verschiedene Top-Gewerkschafter verteidigen das Vorgehen der IG Metall. "Firmen wie der Medizinsparte von Siemens geht es gut. Da ist eine Lohnerhöhung angemessen", sagt der bayrische Bezirksleiter Johann Horn. Wie andere kritisiert er vehement den Stellenabbau in der Autobranche. "Zulieferer wie Conti und Schaeffler oder auch der LKW-Bauer MAN gefährden die Kultur, die in Jahrzehnten gewachsen ist."

Die Vier-Tage-Woche sei " ein hochinteressantes Feld, solange die Regelung freiwillig bleibt"

Küsten-Bezirksleiter Friedrich sieht eine Enttäuschung der Arbeitnehmer. "Trotz einer Nullrunde in diesem Jahr haben die Unternehmen tausende Arbeitsplätze abgebaut. Deshalb ist es nötig, rasch über die Vier-Tage-Woche Beschäftigung zu sichern." Jeder Monat, in dem es diese noch nicht gebe, mache sich bemerkbar. Die Reaktionen der Arbeitnehmer auf mögliche Vier-Tage-Wochen seien sehr positiv. Wenn der fünfte Arbeitstag wegfalle, erleichtere dies demnach die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und sei gut fürs Klima, weil ein Tag Pendeln wegfalle.

Zur Vier-Tage-Woche gibt es auch vorsichtig positive Signale mancher Arbeitgeber. "Das ist ein hochinteressantes Feld, solange die Regelung freiwillig bleibt", sagt Luitwin Mallmann, Geschäftsführer von Metall NRW. "Option ist hier das Zauberwort. Anders geht es aus wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht nicht." In Nordrhein-Westfalen wurde 2010 der Tarifvertrag Zukunft in Arbeit vereinbart. Da konnten Betriebe mit Betriebsräten freiwillig vereinbaren, kürzer zu arbeiten. Als Gegenleistung sagten die Betriebe eine Beschäftigungssicherung zu. Nach einer Weile gab es einen Teillohnausgleich - also etwas, das die Arbeitgeber für die aktuelle Tarifrunde bislang nicht offerieren.

Unmittelbar vor der Lohnforderung hatte der designierte Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf gefordert, die Tarifrunde wegen der Corona-Pandemie um einen längeren Zeitraum zu verschieben. Bei den Verhandlungen säßen auf jeder Seite mindestens 20 Leute in einem geschlossenen Raum. "Das lässt sich den Bürgern nicht vermitteln", so Wolf. "Die Sozialpartner haben in der jetzigen Corona-Lage eine Vorbildfunktion." Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, wies dies umgehend zurück. Ein Schieben der Tarifrunde bringe nichts. "Wir müssen wichtige Themen wie Sicherung der Arbeitsplätze, Vorbereitung auf die Veränderungen der Industrie durch Digitalisierung, Gesellschaft und Klima sowie Stabilisierung der Einkommen jetzt lösen."