Die IG Metall setzt ein Zeichen. Weil weite Teile der deutschen Industrie wie Autobranche und Maschinenbau unter Druck geraten sind, hält sich die Gewerkschaft diesmal mit ihrer Gehaltsforderung vergleichsweise zurück. Während sie für die gesamte Metall- und Elektroindustrie mit Millionen Beschäftigten 2022 acht Prozent mehr Geld für ein Jahr verlangte und 2024 sieben Prozent, sind es diesmal fünf Prozent. Dabei muss man beachten, dass die Gewerkschaft ihre Eingangsforderung immer relativ hoch wählt, weil sie weiß, dass am Ende nach den Verhandlungen mit den Arbeitgebern ein deutlich niedrigeres Ergebnis herauskommt.