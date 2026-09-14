Jens Schäfer arbeitet seit 35 Jahren beim Autozulieferer ZF in Hannover, inzwischen ist er dort Chef des Betriebsrats. In seinem Konzern sollen, wie vielerorts in der größten deutschen Industriebranche, viele Arbeitsplätze wegfallen. „Die Stimmung in der Belegschaft ist von großer Wut geprägt“, sagt Schäfer an diesem Montagmorgen. „Die Kollegen können die Sprüche nicht mehr hören, sie würden nicht genug arbeiten. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten viel für die Aktionäre verdient.“