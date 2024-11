Unter dem Druck der vielen Krisen geht es plötzlich ganz schnell: Arbeitnehmer in Autokonzernen und anderen Industriebranchen bekommen mehr Gehalt.

Von Alexander Hagelüken, Benedikt Peters

Monatelang war die größte Tarifrunde des Jahres von harter Konfrontation geprägt. Doch am Ende gelingt die Einigung wegen der sich zuspitzenden wirtschaftlichen Krise schon beim ersten richtigen Versuch: Die Arbeitgeber und die Gewerkschaft IG Metall verständigten sich nach einer Marathon-Nachtsitzung am Dienstagmorgen in Hamburg auf einen Pilot-Lohnabschluss für knapp vier Millionen Beschäftigte, der bundesweit gelten soll. Details folgen noch.