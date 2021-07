IG-Metall-Chef Jörg Hofmann kritisiert die Steuerpläne von Union und FDP. Stattdessen will er die Mittelschicht und Geringverdiener besserstellen - und die Vier-Tage-Woche per staatlichem Bonus ausbauen.

Interview von Alexander Hagelüken

Jörg Hofmann, 65, beginnt gerade seinen Urlaub. Aber vorher schaltet sich der Vorsitzende der größten deutschen Gewerkschaft, der IG Metall, noch in den Wahlkampf ein: Mit Steuerideen für kleinere und mittlere Einkommen, Kritik an der CDU/CSU - und an Umweltbewegten, die die Industrieproduktion in Deutschland infrage stellen.