Christiane Benner soll die größte deutsche Gewerkschaft ab Herbst mit Jürgen Kerner führen. Damit wäre erstmals überhaupt eine Frau ganz an der Spitze. Die Gewerkschaft will damit monatelange Turbulenzen beenden.

Von Alexander Hagelüken

Beim Sommerfest der IG Metall 2022 in Berlin steckten die drei an einem Foodtruck die Köpfe zusammen: Die Vorstände Christiane Benner und Jürgen Kerner sowie der bisherige Vorsitzende Jörg Hofmann. Als sie gar so lange tuschelten, witzelte ein Beobachter: "Die drei machen gerade aus, wer künftig an der IG-Metall-Spitze steht".

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als sei es genau so gekommen: Der Vorstand der größten deutschen Gewerkschaft nominiert Christiane Benner (55) als Nachfolgerin des altersbedingt scheidenden Jörg Hofmann. Ihr soll der bisherige Finanzchef Jürgen Kerner (54) als Zweiter Vorsitzender zur Seite stehen. Geplant war das Ganze aber in Wahrheit völlig anders. Hinter der IG Metall liegen Monate des Durcheinanders, aus denen sie jetzt einen Aufbruch versucht.

Wenn die Kongressdelegierten das neue Führungsduo im Herbst wählen, wäre das für die Organisation mit 2,2 Millionen Mitgliedern ein historischer Schritt: Erstmals seit der Gründung vor 132 Jahren würde die einflussreiche Industriegewerkschaft von einer Frau geführt. Christiane Benner amtiert seit 2015 als Zweite Vorsitzende, eine Art Stellvertreterin Hofmanns mit erweiterten Kompetenzen. Die Soziologin arbeitet seit 25 Jahren bei der Gewerkschaft. Sie hat sich zuletzt stark darum gekümmert, der männlich dominierten Arbeiterorganisation neue Mitglieder etwa unter Angestellten zu werben. SPD-Mitglied Benner versuchte auch, die Politik zu einer Ausweitung der Mitbestimmung in Betrieben zu bewegen.

Mit dem neuen Führungsduo Benner als Chefin und Jürgen Kerner als Zweitem Vorsitzenden will die Gewerkschaft nun die Turbulenzen der vergangenen Monate hinter sich lassen. Für den Topposten gab es seit Jahren zwei gesetzte Kandidaten. Kerner zählte nicht dazu. Die Namen waren: Christiane Benner und Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter im Auto-Herzland, der 2022 durch einen spektakulären bundesweiten Lohnabschluss seine Ansprüche untermauerte. Noch-Chef-Hofmann wollte unbedingt einen Machtkampf zwischen den beiden Kandidaten verhindern. Ein ähnliches Tauziehen zwischen zwei starken Kandidaten hatte die Gewerkschaft vor zwei Dekaden jahrelang gespalten.

Der Rückzug des Kronprinzen

Hofmann schlug vor, die Satzung der IG Metall zu ändern, um Benner und Zitzelsberger zu einer gleichberechtigten Doppelspitze zu machen. Beide Kandidaten rauften sich zusammen und stimmten so einer Teamlösung zu. Doch wie die SZ Ende März berichtete, fiel diese Satzungsänderung im Vorstand durch. Kritiker erklärten beispielsweise, eine solche Änderung verschaffe Zitzelsberger einen Karriereturbo. Damit galt Benner als eindeutig für den Chefjob favorisiert. Intern erklärte sie, sie wolle die Gewerkschaft auch ohne formelle Doppelspitze im Team mit Zitzelsberger führen. Nominell wäre ihm jedoch nur der Vizetitel geblieben.

Zitzelsberger, der zum Zeitpunkt der kontroversen Vorstandssitzung erkrankt war, zog Mitte April Knall auf Fall seine Kandidatur für die Spitze zurück. Der 56-Jährige begründete das mit seiner angeschlagenen Gesundheit. Nach der heftigen Tarifrunde und "einer Vielzahl an schwierigen Themen" sei es zu einer ernsten Überlastungsreaktion gekommen. Er will stattdessen Bezirksleiter bleiben.

"Der Vorstand hat keinen Plan B"

Der Rückzug Zitzelsberger weckte Befürchtungen, es komme jetzt doch noch zu Machtkämpfen um die Nachfolge - oder es dauere unangemessen lange, einen Partner für Benner zu finden. "Der Vorstand hat keinen Plan B", sagte damals ein Insider. "Es wurde nicht diskutiert, wer es in so einem Fall machen könnte. Wir dürfen jetzt nicht erleben, was beim Deutschen Gewerkschaftsbund passierte". Beim Dachverband der Gewerkschaften zog sich die Nachfolgefrage über ein Jahr hin. Dabei verhinderte unter anderem Verdi-Boss Frank Werneke die Berufung von Michael Vassiliadis, Chef der Schwestergewerkschaft IG Chemie, was diesen öffentlich bloßstellte.

Nachdem Zitzelsbergers Rückzug ein Führungsvakuum hinterließ, wurden sofort mehrere Namen für den Posten des Zweiten Vorsitzenden gehandelt. Darunter einige der mächtigen Regionalchefs, also der Kollegen Zitzelsbergers in anderen Bezirken. Der jetzt nominierte Kerner galt da bereits als ein möglicher schneller Ersatz für den Nummer-2-Job.

Als sogenannter Hauptkassier, eine Art Finanzchef der Gewerkschaft, arbeitet er bereits in der Zentrale in Frankfurt und hat mit vielen wichtigen Vorgängen zu tun. Zudem ist er für Branchenpolitik zuständig, und damit für viele Industriebereiche. Kerner, dem als neue Finanzchefin Nadine Boguslawski folgen soll, sitzt für die Gewerkschaft unter anderem in den Aufsichtsräten von Siemens, MAN und Thyssenkrupp. Nachdem er mit 35 Geschäftsführer der IG Metall in seiner Heimatstadt Augsburg wurde, machte er eine steile Karriere bei der Gewerkschaft. Bereits 2011 rückte er in den Vorstand auf - zeitgleich mit Christiane Benner, mit der er jetzt das neue Führungsduo der IG Metall bilden soll. Sie arbeiten also schon lange zusammen und haben sich oft gesehen - nicht nur am Foodtruck beim Sommerfest vergangenes Jahr in Berlin.