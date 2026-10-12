Stellenabbau, längere Arbeitszeiten: Die Beschäftigten der Autokonzerne hören gerade viele Forderungen. Christiane Benner, 58, seit 2023 Chefin der IG Metall und die erste Frau an der Spitze der Gewerkschaft, erklärt, wie die IG Metall darauf reagiert und weshalb sie vor der AfD warnt.
IG-Metall-Chefin Christiane Benner„Die Automanager wollen 40-Stunden-Wochen einführen, aber selber weiterschlafen“
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Die Autoindustrie verlangt Einsparungen, die IG Metall will fünf Prozent mehr Lohn. Gewerkschaftschefin Christiane Benner sagt, warum das richtig ist und welche Fehler die Autobosse gemacht haben.
Interview von Alexander Hagelüken
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