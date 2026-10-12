Die Autoindustrie verlangt Einsparungen, die IG Metall will fünf Prozent mehr Lohn. Gewerkschaftschefin Christiane Benner sagt, warum das richtig ist und welche Fehler die Autobosse gemacht haben.

Eine Beschäftigte im Werk Zwickau, das kürzlich von VW-Chef Oliver Blume in Frage gestellt wurde.

Stellenabbau, längere Arbeitszeiten: Die Beschäftigten der Autokonzerne hören gerade viele Forderungen. Christiane Benner, 58, seit 2023 Chefin der IG Metall und die erste Frau an der Spitze der Gewerkschaft, erklärt, wie die IG Metall darauf reagiert und weshalb sie vor der AfD warnt.