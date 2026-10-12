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IG-Metall-Chefin Christiane Benner„Die Automanager wollen 40-Stunden-Wochen einführen, aber selber weiterschlafen“

Lesezeit: 7 Min.

Eine Beschäftigte im Werk Zwickau, das kürzlich von VW-Chef Oliver Blume in Frage gestellt wurde.
Eine Beschäftigte im Werk Zwickau, das kürzlich von VW-Chef Oliver Blume in Frage gestellt wurde.
Foto: Uwe Meinhold/Imago

Die Autoindustrie verlangt  Einsparungen, die IG Metall will fünf Prozent mehr Lohn. Gewerkschaftschefin Christiane Benner sagt, warum das richtig ist und welche Fehler die  Autobosse gemacht haben.

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Stellenabbau, längere Arbeitszeiten: Die Beschäftigten der Autokonzerne hören gerade viele Forderungen. Christiane Benner, 58, seit 2023 Chefin der IG Metall und die erste Frau an der Spitze der Gewerkschaft, erklärt, wie die IG Metall darauf reagiert und weshalb sie vor der AfD warnt.

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