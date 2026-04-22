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Reformen„Wenn die Regierung die Rente kürzt, dann brennt die Hütte“

Lesezeit: 5 Min.

Christiane Benner amtiert seit 2023 als Chefin der IG Metall.
Christiane Benner amtiert seit 2023 als Chefin der IG Metall. Friedrich Bungert

IG-Metall-Chefin Christiane Benner droht der Bundesregierung mit Demonstrationen, falls diese den Sozialstaat abbaut. Sie kritisiert die AfD scharf - und fordert die Firmen auf, nicht noch mehr Stellen zu kürzen.

Interview von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

Sozialreformen, Iran-Krieg, Stellenstreichungen der Industrie - es gibt viele Themen, die die größte deutsche Gewerkschaft IG Metall gerade umtreiben. Chefin Christiane Benner nimmt Stellung, im Auto auf dem Weg zur Hannover Messe

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