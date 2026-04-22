Sozialreformen, Iran-Krieg, Stellenstreichungen der Industrie - es gibt viele Themen, die die größte deutsche Gewerkschaft IG Metall gerade umtreiben. Chefin Christiane Benner nimmt Stellung, im Auto auf dem Weg zur Hannover Messe.
Reformen„Wenn die Regierung die Rente kürzt, dann brennt die Hütte“
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IG-Metall-Chefin Christiane Benner droht der Bundesregierung mit Demonstrationen, falls diese den Sozialstaat abbaut. Sie kritisiert die AfD scharf - und fordert die Firmen auf, nicht noch mehr Stellen zu kürzen.
Interview von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters
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