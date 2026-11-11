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Industrie„Jetzt legen wir die Betriebe rund um die Uhr still“

Lesezeit: 3 Min.

Arbeitnehmer bei einem Warnstreik in Hannover.
Arbeitnehmer bei einem Warnstreik in Hannover.
Julian Stratenschulte/dpa

Die IG Metall plant erstmals seit Jahren 24-Stunden-Streiks. Damit eskaliert die Gewerkschaft den Tarifstreit. Die Arbeitgeber zeigen sich „fassungslos“.

Von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

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Viele Jahre blieb das Werkzeug im Schrank, doch jetzt greift die IG Metall zu einem ihrer schärfsten Instrumente – zum ersten Mal seit 2018. Die Gewerkschaft will Betriebe mit Streiks lahmlegen, die den ganzen Tag andauern, und damit deutlich länger als die bisherigen Aktionen in der diesjährigen Tarifrunde für Auto, Maschinenbau und andere zentrale Bereiche der deutschen Industrie. „Jetzt legen wir die Betriebe rund um die Uhr still“, kündigte Jan Otto, Verhandlungsführer für Berlin, Brandenburg und Sachsen an.

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