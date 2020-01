Trotz positiver Signale aus der Industrie geht die deutsche Wirtschaft überraschend skeptisch ins Jahr 2020. Das wichtigste Konjunkturbarometer für Deutschland, der Ifo-Index, verpasste im Januar den dritten Anstieg in Folge. Der Index sank unerwartet um 0,4 auf 95,9 Punkte, wie das Münchner Institut am Montag zur Umfrage unter 9000 Managern mitteilte. Im Verarbeitenden Gewerbe verbesserte sich die Stimmung laut Ifo merklich. "Der große Lichtblick ist die Industrie", sagte Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe im Reuters-Interview. "Die Industrie arbeitet sich so langsam aus der Krise heraus." Das treffe vor allem auf die chemische Industrie und die Hersteller elektrischer Ausrüstungen zu, weniger auf die Autobauer. Die Münchner Forscher rechnen damit, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal um 0,2 Prozent zulegt. Im Gesamtjahr 2019 hatte es ein Plus von 0,6 Prozent gegeben, das geringste seit 2013.