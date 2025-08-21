Zum Hauptinhalt springen

Messe Ifa„Der Staub muss weg“

Lesezeit: 3 Min.

Fernsehgeräte werden wie hier 2023 auch in diesem Jahr in großer Zahl auf der Ifa zu sehen sein.
Fernsehgeräte werden wie hier 2023 auch in diesem Jahr in großer Zahl auf der Ifa zu sehen sein. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Was es Neues bei Unterhaltungselektronik und Technik für Küche und Keller gibt, interessiert viele. Aber muss man dafür auf eine Messe fahren? Ifa-Chef Leif Lindner findet: Ja. Und will das mit einem neuen Konzept beweisen.

Von Helmut Martin-Jung

Eines ist Leif Lindner noch besonders wichtig. Ifa, das stehe nicht mehr für Internationale Funkausstellung, sondern für „Innovation for all“. Lindner, ein alter Fahrensmann in der Branche der Unterhaltungselektronik, hat 2024 die potenziell undankbare Aufgabe übernommen, die Berliner Messe Ifa nicht bloß nach dem Corona-Tief wieder nach vorn bringen. Die noch viel wichtigere Aufgabe aber ist die, die der Berliner im Videogespräch kurz und knapp so formuliert: „Der Staub muss weg.“

