Messe Ifa „Der Staub muss weg“ 21. August 2025, 11:24 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Fernsehgeräte werden wie hier 2023 auch in diesem Jahr in großer Zahl auf der Ifa zu sehen sein. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Was es Neues bei Unterhaltungselektronik und Technik für Küche und Keller gibt, interessiert viele. Aber muss man dafür auf eine Messe fahren? Ifa-Chef Leif Lindner findet: Ja. Und will das mit einem neuen Konzept beweisen.

Von Helmut Martin-Jung

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback